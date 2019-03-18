Mimarlara ödül töreni

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Antalya'daKepez Belediyesi'nin Mimarlar Odası Antalya Şubesi danışmanlığında 5'ncisini gerçekleştirdiği Mimar Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülleri sonuçlandı. Bilge mimar olarak anılan Antalya doğumlu Turgut Cansever anısına düzenlenen mimarlık ödülleri, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye'de uluslararası düzeyde bir mimarlık ödülleri düzenleyen tek belediye olduklarını söyledi. Yarışmada büyük ödül Doğan Tekeli'nin oldu. Yerel Başarı Ödülü ise Konyaaltı Kentsel Tasarım ve Sahil Düzenlemesi ile Ahmet Mucip Ürger, Şemsettin Tugay, Ali Özer, Olgu Çalışkan'a verildi. Mimarlar Odası Antalya Şube Başkanı Özge Köksal, Başkan Tütüncü'ye katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.