Şeker tezgahı mezar taşı çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yıllarca şeker tezgahı olarak kullanılan mermer yassı taş, yeniden kullanılmak üzere depodan çıkarıldığında düşürülüp, kırıldı. Tesadüfen arkasındaki yazıların fark edildiği mermerin, Maria adlı zengin ve soylu bir Rum kadına ait, 138 yıllık mezar taşı olduğu anlaşıldı. Taş restore edilip, müzeye kazandırıldı.

ŞEKER YOĞRULDU

Gazipaşa ilçesinden Alanya'ya getirilen ayaklı mermer tezgah, 1960'lı yıllarda Hasan Ciğerci'ye ait dükkanda kullanıldı. Şekerleme üretimi yapan Ciğerci'nin üzerinde şeker yoğurduğu mermer tezgah, yaklaşık 15 yıl bunun için kullanıldı. Taşın mezar taşı olduğu ise tezgahı tekrar kullanmak için depodan çıkartılınca fark edildi. Dükkan sahibi Ahmet Kurtcepe, ailece şaşkınlık yaşadıklarını söyledi.