3 çocuk öksüz kaldı

BUGÜN NELER OLDU

Fethiye'nin Faralya Mahallesi'nde gece 03.00 sıralarında eve alkollü gelmesi nedeniyle eşi Gamze Ünlü (31) ile tartışan Birol Ünlü, tarruhsatsız tabancasıyla eşini 3 çocuğunun gözleri önünde vurarak öldürdü. Birol Ünlü, olayın ardından Ölüdeniz jandarma karakolunu telefonla arayıp eşini vurduğunu bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri eve ulaştığında Gamze Ünlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.Gözaltına alınan Birol Ünlü'nün savcıya ifade vereceğini belirterek jandarmaya ifade vermedi.Genç kadının cesedi yapılan otopsinin ardından Faralya Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Birol Ünlü çıkarılıdığı mmahkemece tutuklandı.Öte yandan 14 yıllık evli olan çiftin birbirlerini çok sevdikleri için kaçarak evlendiği öğrenildi. Birol Ünlü'nün özellikle alkol aldıktan sonra eşiyle tartıştığı ve eşini sık sık dövdüğü iddia edildi. Katil zanlısı kocanın eşini öldürmesinin ardından Deniz (13), Volkan (10) ve Umut (3) isimli üç çocuğu öksüz kaldı. Çocuklara çiftin aliesi bahip çıktı.