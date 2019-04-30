Önce kız istedi sonra şahitlik yaptı

BUGÜN NELER OLDU

ANNESİ ve babası vefat eden öğrencisi Rıza Kalfaoğlu'na, "Merak etme oğlum. Ben senin rektörünüm ama annen ve baban da olurum" diyerek kız isteyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, öğrencisinin düğününde nikah şahidi oldu. Gelinin şahitliğini ise Mustafa Ünal'ın eşi Doç. Dr. Betül Ünal yaptı.Aynı üniversiteden Eski Çağ Bölümü yüksek lisans öğrencisi Çiğdem Sanlı'yla hayatını birleştiren Kalfaoğlu, "Parmaklarımızın ucunu hissetmediğimiz bir organizasyondu. Heyecanlı ve duyguluyduk. Nikah şahitlerimiz Rektörümüz Mustafa Ünal ve kıymetli eşi Betül Ünal oldu. Bizim için unutulmaz bir anı oldu" dedi.