Arılar için el ele

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Antalya'da yaşayan oyuncak zanaatkarı Haşim Süzme ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğiyle 'Arılar ölmesin' kampanyası başlatıldı. Kampanya ile arıların insan hayatındaki önemini vurgulanacak. Arılar ölmesin kampanyası ile dünya çapında bir farkındalık yaratmayı amaçlayan Haşim Usta, atölyesinde ahşap mJinyatür arı kovanları yaparak öğrencilere hediye ediyor. Öğrenciler ise bu kovanları boyayarak arılar için doğaya bırakıyor. Usta, "Amacımız arıların önemini öğrencilere aşılamak" dedi.Proje kapsamında Aksu Mustafa Kemal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri EXPO 2016 alanında oluşturulan atölyede arı kovanlarını boyadı. Özel öğrenciler farklı renklere boyadıkları minik kovanları, daha sonra doğaya bıraktı. Öğrencilerin el becerileri ve arı farkındalığı bilincinin oluştuğunu söyleyen El Sanatları Öğretmeni Gülay Yıldız Sırlan, "Arıların yardımlaşması ve çalışkanlığı özel öğrencilerimize örnek oldu" dedi. Oyuncakçı Haşim Usta ise özel öğrenciler için okula bir atölye yapacağını belirtti.