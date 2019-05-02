Beyaz altın toprakla buluştu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA açık arazi ovalarında çiftçinin pamuk ekimi ava şartlarından ötürü bu yıl iki hafta geç başladı. Bin bir zahmet ile hazırlanan tarlalara pamuklar, pamuk ekim makineleri ile ekildi. Örtü altı tarımda söz sahibi olan Aksu ve Serik ilçelerinde sezonun ilk pamuk ekimi gerçekleştirildi. Önceki yıllarda getirisi az olması sebebiyle fazla tercih edilmeyen pamuk, son yıllarda üreticinin yüzünü güldürmesi ile yeniden tercih edilir duruma geldi. ANTBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz "Yaklaşık 60 bin dekar alanda pamuk üretimimiz var. Geçen yıla göre yüzde 10 artış var. Bu sezon, 30 bin ton pamuk üretilmesini bekliyoruz" dedi. Pamuk üreticisi Selahattin Çoban Pamuk, bu yıl pamuk fiyatlarında yüzde 10 artış beklediklerini söyledi.