Başarılı güreşçiler tebrikleri kabul etti

BUGÜN NELER OLDU

FINIKE Halk Eğitimi Merkezi minikler güreş kursu eğitmeni Sadık Kaynar yönetiminde çalışmalarını sürdüren, İzmir'de yapılan grup müsabakalarında büyük başarı elde ederek, 41 ve 52 kilolarda birinci olmayı başardı.haziran ayında Mersin'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Kaymakam Ergün Baysal, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Karataş ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek'i ziyaret eden güreşçiler, Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak Milli Takım'da yer alabilmeyi hedeflediklerini söylediler.