Özel çocukların özel gösterisi

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde bu yıl yedincisi düzenlenen ENFEST, Cam Piramit Fuar Alanı'nda kutlandı. Renkli görüntülere sahne olan festivalde engelli öğrenciler folklor, ritim, dans ve zeybek gösterileri sundu.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz, yeni projeler ile engelli bireylere istihdam da sağlanacağını belirterek "Hem üretecekler, hem de kazanacaklar" dedi. Engelliler Haftası kapsamında Antalya'da yaşayan 23 engelli genç de Antalya 3'üncü Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda bir gün yapacakları temsili askerlik dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi önünden davul zurnayla uğurlandı. Gençler büyük coşku ve sevinç yaşarken, aileleri ise duygusal anlar yaşadı. Anneler gözyaşlarını tutamadı.