Seçim diyeti ödeniyor

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart yerel seçimi öncesi CHP'nin Türkiye'de ilk kez HDP ile kirli ittifakının ortaya çıktığı Antalya'da diyet ödenmeye başlandı. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, HDP'nin verdiği desteğin bedeli olarak belediyenin iştiraki şirketi olan EKDAĞ A.Ş.'nin yönetimine HDP kontenjanından bir ismi atadı.CHP'li Başkan Böcek koltuğu kazanmanın diyetini ödemeye başladı. Böcek, belediye şirketi EKDAĞ A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyeliğine HDP kontenjanından Feyzullah Orak'ı atadı. Antalya Atatürk Kültür Merkezi içindeki Balerin Kafe'nin işletmecisi olan ve bir balık restoranı bulunan Orak, HDP'li Osman Baydemir ve yöneticilerle yakın ilişkisi ile tanınıyor. Eski CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın döneminde Büyükşehir'e ait Balerin Kafeyi işletmeye başlayan Feyzullah Orak'ın adı, 2012'de Altın Portakal Film Festivalinde yaşanan ve 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 'Prezervatif skandalı' davasında da geçiyordu.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin halen kiracısı konumunda olan Feyzullah Orak, EKDAĞ A.Ş.'deki görevinden dolayı 3 bin lira maaş alacak. EKDAĞ'ın, Büyükşehir Belediyesi Kafeteryası, Atatürk Parkı Sosyal Tesisi, Lara Plajı ve Lara Düden Balık Sosyal Tesisi, Konyaaltı Plajı Sosyal Tesisi, Finike Kadınlar Plajı Sosyal Tesisi, Manavgat Türkbeleni Sosyal Tesisi, Konyaaltı Hurma'da demir, alüminyum, marangoz atölyeleri, kent mobilyaları üretimi, prefabrik yapılar, akıllı duraklar, çit telleri, ofis mobilyaları imalatı ve dijital baskı makineleri ile her türlü baskı işi, Cam Piramit, Atatürk Parkı ve Üçgen otoparkı işletmesi, tahsis edilen gayrimenkullerin kiraya verilmesi, simit tezgâhları, büfeler, üst geçit altı büfeleri ve Halk Ekmek büfelerini kiraya verme işini yürütüyor olması bir çok alanın PKK yandaşlarına peşkeş çekileceği kuşkularını doğurdu. ANTALYA / SABAHKDAĞ A.Ş.'de görev alacağını tahmin eden Feyzullah Orak'ın aylar öncesinden sosyal medya hesabını kapatarak HDP'nin PKK yanlısı şahinleri ile olan görüntülerine ulaşılmasını engellediği ileri sürüldü. Orak'ın oğlu Hakan Orak'ın sosyal medyada Selahattin Demirtaş, Osman Baydemir, Sırrı Süreyya Önder, Figen Yüksekdağ gibi isimlerle fotoğraflarını paylaşması ailece HDP'li olduklarını ortaya çıkardı. Fotoğraflarla CHP'nin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sırtını nereye yasladığı ortaya çıktı.