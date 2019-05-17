Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Sokakta baba-oğul kavgası

Sokakta baba-oğul kavgası

’nın ’nde babası ile kavga eden oğul eline geçirdiği ev eşyalarını sokağa attı. Sokağa taşan kavga karakolda bitti

Giriş Tarihi: 17.5.2019
Sokakta baba-oğul kavgası
ANTALYA'DA babasıyla tartışan genç, evde bulunan eşyalarından bazılarını 7'nci kattan attı. Adları henüz bilinmeyen baba ile oğul, polis merkezine götürüldü. Polis ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Avni Tolunay Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Baba ile oğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

YARALANAN OLMADI
Bunun üzerine genç, evde bulunan ütü masası, çiçek saksısı ve pazar arabasını balkondan attı. Kaldırımda kimse olmadığı için yaralanan olmadı.Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, baba ile oğlu etkisiz hale getirip, ekip arabasına bindirmek istedi. Bu sırada oğluna saldırmak isteyen baba, polis tarafından ekip arabasına alındı. Baba ile oğlu polis merkezine götürüldü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokakta baba-oğul kavgası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN