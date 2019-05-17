Sokakta baba-oğul kavgası

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA babasıyla tartışan genç, evde bulunan eşyalarından bazılarını 7'nci kattan attı. Adları henüz bilinmeyen baba ile oğul, polis merkezine götürüldü. Polis ve sağlık ekiplerini harekete geçiren olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Avni Tolunay Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Baba ile oğlu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Bunun üzerine genç, evde bulunan ütü masası, çiçek saksısı ve pazar arabasını balkondan attı. Kaldırımda kimse olmadığı için yaralanan olmadı.Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis, baba ile oğlu etkisiz hale getirip, ekip arabasına bindirmek istedi. Bu sırada oğluna saldırmak isteyen baba, polis tarafından ekip arabasına alındı. Baba ile oğlu polis merkezine götürüldü.