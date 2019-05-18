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ezan

’nın simgesi ‘’ bir diğer adıyla ’nde ezan okundu. Restorasyon çalışmaları devam eden camiden 5 vakit ezan okunacak

Giriş Tarihi: 18.5.2019
123 yıl sonra ezan

Antalya'nın fethinin simgelerinden olarak kabul edilen, 1896 yılında çıkan yangından beri harabe haldeki Şehzade Korkut Camisi'nde 123 yıl sonra ilk defa ezan okundu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun girişimiyle Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı restorasyon çalışmaları geçen yıl başladı. Caminin 'Kesik Minare' olarak anılmasına neden olan minaresi, aslına sadık kalınarak yenilendi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR
Her geçen gün heybeti daha fazla ortaya çıkan camide minarenin tamamlanmasıyla 123 yıl sonra il ezanı bu cuma sabah namazında, Muratpaşa Camii'nin baş imamı hatibi Engin Şahin çıplak sesle okudu. Bu tarihi ana tanıklık etmek için minarenin dibine kadar gelen civarda yaşayanlar ezan sesiyle gözyaşlarını tutamadı. Ezanın okunmasının ardından Antalya Müftüsü Osman Artan dua etti. Müftü Artan, 123 yıldır kapalı olan, ezan okunmayan harabe vaziyetteki Şehzade Korkut Camisi'nde sabah namazında ilk ezanı okumanın kendilerine nasip olduğunu söyledi. Artan, "Artık bu camiden günde 5 vakit ezan okunacak" dedi.

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123 yıl sonra ezan
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