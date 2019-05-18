Burdur’da tenise taze kan geliyor

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urdur'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün Tenis İl Temsilciliği 2019 faaliyet planında yer alan 1'inci Kademe Yardımcı Tenis Antrenörlük Kursu açıldı. Tenis Federasyonu Temsilcisi Şeyma İbiş'in koordinatörlüğünde Aydın bölgesi tenis antrenörü Engin Arslan tarafından verilen kursa, Türkiye'nin çeşitli illerinden 66 kursiyer katıldı. Kursun 25 Mayıs'ta sona ereceğini söyleyen Tenis Federasyonu İl Temsilcisi Hasan Korkmaz, "Federasyon kursu açabilmemiz için 50 kişilik bir kota verdi. Şu anda kursumuza 66 kişi katılıyor, 45'i Burdur'dan. Tenisin bilinçlendirilmesi, farkındalık yaratılması ve eğitim almış bir tenis camiası olması açısından faydalı bir iş yaptığımıza inanıyorum" dedi. Korkmaz, antrenör adaylarının kurs sonunda sınava tabi tutulacağını ve başarılı olanların birinci kademe yardımcı antrenör belgesi alacaklarını söyledi.