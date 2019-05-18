Gülerek ayrılalım

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda Antalyaspor, evindeki son maçı bugün Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacak. Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla ligi 5'inci sırada bitirecek olan takımın da UEFA Avrupa Ligi biletini alacak olması açısından bu maçın ayrı bir önemi var. 47 puanla E.Y. Malatyaspor ile 42 puanlı Antalyaspor'un maçı, aynı hedefteki diğer takımları da yakından ilgilendiriyor. AKREP'TE İKİ EKSİK VAR

Beşincilik için büyük avantajı bulunmasına rağmen son 3 maçta sadece 1 puan alarak yarışta geride kalan Antalyaspor, bu şansını son haftaya taşıyabilmek için kesinlikle kazanmak zorunda. Takımda sakatlığı bulunan Salih Dursun ile kırmızı kart cezalısı Aly Cissokho dışında eksik bulunmuyor. Mutlak 3 puan isteyen teknik direktör Bülent Korkmaz'ın bu karşılaşmada Doğukan Sinik, Erman Vardar, Sergen Yatağan gibi gençlerin yanı sıra, bu sezon hiç forma şansı bulamayan Tarık Çamdal'a da forma vermesi bekleniyor.

AVANTAJ MALATYA'DA

Süper Lig'de şu anda beşinci sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor, 47 puanda. Malatya temsilcisi, bu maçı kazanırsa son haftaya kalmadan ligi 5'inci sırada bitirmeyi garantileyecek. Erol Bulut'un istifasından sonra oynadığı son 3 maçını kazanarak yarışta öne geçen Malatyaspor, bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Malatyaspor'da sarı kart cezalısı Issam Chebake bugünkü mücadelede forma giyemeyecek.