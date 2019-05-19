2 Rus çift kazada ölümden döndü

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ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde iki Rus ailenin elektrikli bisikletlerle gezisi kaza ile noktalandı. Rus çiftler ölümden döndü. Kemer'de tatil yapan 24 yaşındaki İhar Badziaka, 3 tekerlekli elektrikli bisiklet kiralayarak kız arkadaşı Dyiana Chuprys (22) ile birlikte Çalıştepe çevresinde gezintiye çıktı. Badziaka, dönüş yolunda dik yokuştan aşağıya inerken aracın kontrolünü kaybetti. Çift, 30 metre derinlikteki uçuruma yuvarlanan elektrikli bisikletin yaklaşık 7-8 metre aşağıdaki bir çam ağacına çarpması sayesinde ölümden döndü. Çifte ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı.İkinci kazada ise Sergey Varonin (28), kullandığı elektrikli bisikletle Kristina Kolycheva (27) ve ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşını Kemer caddelerinde gezdirdi. Grup, Ahmet Çavuş Caddesi'ne geldiğinde bir otobüs sıkıştırınca Varonin, yağmur suyu kanalının üzerindeki beton zemine çıktı. Üç arkadaş kendilerini sıkıştıran otobüse bakarken, 3 metreden sulama kanalına düştü. Başından ağır yaralanan Kolycheva ve Varonin hastaneye kaldırıldı.