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Hayvanların gözünden

’da sahnelenen ve Akrobasi Gösterisi, otel müşterilerinin beğenisini kazanıyor. 5 ülkeden 55 sanatçı, hayvanların gözünden dünyanın oluşumunu canlandırıyor

Giriş Tarihi: 19.5.2019
Hayvanların gözünden
Antalya'nın Belek bölgesindeki Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta düzenlenen Animalia Dans ve Akrobasi Gösterisi, otel müşterilerinin beğenisini kazandı. Kolombiya, Arjantin, Brezilya, Ukrayna ve Rusya gibi farklı ülkelerden 55 sanatçı projede yer aldı. İtalyan koreograf Jisley Garcia tarafından hazırlanan oyun, hayvanların gözünden dünyanın oluşumunu müzikal dilde anlatıyor.

8 AYLIK ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ
Rusya'nın sevilen şarkıcıları Anastasiya Zajharska, Ivan Honcharenko ve Ksenia Hohlia'nın da yer aldığı sanatçı kadrosu bir saat süresince dans ve akrobasi gösterileri eşliğinde oyunlarını sergiliyor. Sanatçıların kostümlerinin tamamı ise İspanya'da hazırlanarak Antalya'ya getirildi. Las Vegas'taki otellerdeki gösterilerin benzerini Antalya'ya kazandıran organizasyon 8 aylık bir çalışma sonucu hayata geçti.
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