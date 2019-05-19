Kemer’e sualtı arkeoloji müzesi

ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Valiliği öncülüğünde Akdeniz Sualtı Arkeoloji Müzesi kurulacak. Kemer Sualtı Araştırma Merkezi öğretim görevlisi Doç. Dr. Hakan Öniz, dünyanın en eskisi olan 3 bin 600 yıllık batıktan çıkarılacak materyallerin de sergileneceği müzenin Kemer'i sualtı arkeolojinin merkezi yapacağını söyledi. Öniz, "Müzemizin projesi 3 ay önce hazırlandı ve halen Kemer'in merkezinde, denizin kıyısında kazısı devam eden Idyros Antik Kenti'nin içerisindeki 3'üncü derece sit alanında özel bir yer belirlendi. Müzemiz yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda kurulacak" dedi.