Kemer’e sualtı arkeoloji müzesi

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ANTALYA'NIN Kemer ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Valiliği öncülüğünde Akdeniz Sualtı Arkeoloji Müzesi kurulacak. Kemer Sualtı Araştırma Merkezi öğretim görevlisi Doç. Dr. Hakan Öniz, dünyanın en eskisi olan 3 bin 600 yıllık batıktan çıkarılacak materyallerin de sergileneceği müzenin Kemer'i sualtı arkeolojinin merkezi yapacağını söyledi. Öniz, "Müzemizin projesi 3 ay önce hazırlandı ve halen Kemer'in merkezinde, denizin kıyısında kazısı devam eden Idyros Antik Kenti'nin içerisindeki 3'üncü derece sit alanında özel bir yer belirlendi. Müzemiz yaklaşık 3 bin metrekarelik alanda kurulacak" dedi.