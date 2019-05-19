Korkuteli’nde en özel iftar

BUGÜN NELER OLDU

KORKUTELI Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Engelliler Haftası nedeniyle, engelli vatandaşlar ve aileleriyle iftarda bir araya geldi. Recep Gürbüz kapalı Spor salonunda gerçekleşen iftarda engelli vatandaşlarla yakından ilgilenerek onlarla sohbet eden Başkan İşlek, Korkuteli Belediyesi olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını söyledi. İşlek, "Hiçbir engelli kardeşimizi biz engelli olarak görmüyoruz. Engelli olmayan vatandaşlar gibi görüyoruz. Burada birlikte olduğunuz için bizlere onur verdiniz" dedi.