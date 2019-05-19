Monica Molina caz festivalinde

TÜRKIYE'YE her gelişinde gönül bağı kuran, yurtdışındaki röportajlarında Türkiye'den övgüyle söz eden İspanyol diva Monica Molina, 19 Haziran'da 2. Uluslararası Akra Caz Festivali kapsamında Antalyalılarla buluşacak. 'Tu Despedida, Vuela, De Cal y Arena, A Vida, Mar Blanca ve Autorretrato' isimli 6 albümüyle aşk rüzgârları estiren Monica Molina, en güzel şarkılarını festivalin açılış gecesinde hayranları için seslendirecek. Monica Molina, Akra Hotels bahçesine kurulan açık hava sahnesinde dinleyicilerine unutulmaz bir yaz akşamı yaşatacak.