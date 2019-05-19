TEDES bayram sonu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da en çok konuşulan konu olan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ne (TEDES) geçiyor. 110 milyon liraya mal olan TEDES'in Ramazan Bayramı sonrası faaliyete geçeceği açıklandı. 7 bin kameranın montaj işlemleri tamamlanırken sistemin Antalya'nın merkezi ve tüm ilçelerinde aynı anda devreye gireceği belirtildi. Yeni sistem ile 'hız koridorları' oluşturuldu. Belirlenen koridorlarda limiti aşan sürücülerin adreslerine cezalar gelecek.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan Bayramı sonrası TEDES sistemini Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne devredeceği bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri "TEDES sisteminde tek eksiğimiz hız koridorlarını gösteren tabelaların basımı ve takılması. Bu işleminde en kısa sürede tamamlayacağız" dedi. Öte yandan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kent merkezine kamyonların girişine yasak getirdi. UKOME kararı ile birlikte Kemer'den Alanya, Alanya'dan Burdur ve Kemer istikametine giden ağır vasıtalar Gazi Bulvarı'nı kullanamayacak. Ağır vasıta gurubuna giren araçler Batı ve Kuzey çevre yollarını kullanacak.TEDES'in hız limiti kontrolünün yanında Gazipaşa'dan Kaş'a kadar meydana gelebilecek her türlü asayiş olayının önüne geçmeye destek verecek. Bölgede araçla işlenen tüm suçların önüne plaka okuma sistemi ile geçilecek. TEDES'in Güzeloba Mahallesi'ndeki Trafik Denetleme Bürosu yanındaki binasından kumanda edileceği vurgulanırken, aynı yerde Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin de (AKOM) yer alacağı kaydedildi.