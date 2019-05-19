Vefalı arkadaşlar

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İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde ikinci üniversiteyi okuyan 39 yaşındaki Sonat'ın Polat'ın genç yaşta hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya arkadaşları vefa örneği sergiledi. Antalya Yardımlaşma Platformu üyeleri, Polat'ın adını yaşatmak için harekete geçti. Adnan Acar ve 2 bin 500 arkadaşı, Polat anısına bir okulda kütüphane kurmak istedi. Antalya Yardımlaşma Platformu kurucu Umut Araz, izin alarak Antalya'nın Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokulu'na kütüphanenin kurulmasına önderlik etti.Sonat Polat'ın 2 bin 500 arkadaşı kısa sürede kitap ve kurulacak olan kütüphanenin fiziki ortamının iyileştirilmesi için para topladı. Okul Müdürü Gürol Güven, Edebiyat Öğretmeni Filiz Türkeli, Görsen Sanatlar Öğretmeni Tuba Şen Bozar ve Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni İlknur Gerçek Sancar, Türkiye'nin en güzel okul kütüphanesini yapmak için kolları sıvadı. Diğer öğretmen ve idareciler de meslektaşlarına destek verdi. Gece gündüz çalışılarak 6 ayda Türkiye'nin en güzel 3 bin kitaplı kütüphanesi kuruldu.Kütüphaneye Sonat Polat'ın fotoğrafı konularak adı verildi. "Okumak özgürlüğe uçmaktır" yazısı da yazılan duvar yapay ağaç ile süslendi. Hayallerindeki kütüphaneye kavuşan okulun öğrencileri Umut Araz ve diğer hayırseverlere ve öğretmenlerine teşekkür etti. Bu kütüphanenin okuma alışkanlığını arttırdığını belirten öğrenciler, "Burada her şey özel. Kütüphanenin saatti, duvardaki yazarlara ait deniz ortasında tekne görseli, tavanı kısaca her şeyi harika. Kendimizi evimizdeki gibi hissettiriyor" diye konuştu.Edebiyat öğretmeni aynı zamanda kütüphaneden sorumlu olan Filiz Türkeli, öğrencilerin yeni kurulan kütüphaneye ilgisinin yüzde yüz arttığını söyledi. Daha önceki kütüphanelerinin okulun alt katında kuytu köşede 300 kitaplık bir kütüphane olduğunu da belirten Türkeli, "Yeni kütüphanemiz kitap zenginliği, fiziki ortamı ve sanatsal mimarisi ile mükemmel oldu" dedi.