Antalyaspor Store açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Stadı'nın altında yer alan Antalyaspor Store törenle hizmete açıldı. Başkan Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, kulübün eski başkan ve yöneticileri ile taraftarlar açılışta yer aldı. Başkan Öztürk, uzun süredir özlemi çekilen Antalyaspor ürünlerinin satıldığı mağazanın açılışını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyerekdedi. Kurdele kesiminin ardından topluca mağaza gezildi. Ürünleri yakından inceleyen davetliler ilk gün şerefine bol bol alışveriş yaptı.