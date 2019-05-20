Çeyrek asır buluşması

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediyesi'nin 25'inci kuruluş yıl dönümünde düzenlenen törende belediyenin kuruluşundan itibaren görev yapan tüm meclis üyeleri bir araya geldi. Kepez Belediyesi'nin kurulduğu 1994 yılından bu yana görev yapmış ve görevde olan 100'e yakın meclis üyesi, birbiriyle tanıştı, deneyimlerini paylaştı, sohbet etme imkanı buldu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçmiş ile gelecek arasında köprü olacak bu buluşmaların gelenekselleşmesini istediğini söyledi. Kepez'in uzun süre Antalya'nın arka bahçesi olarak nitelendirildiğini hatırlatan Tütüncü, güç birliği ile birlikte gecekondu, imar, 2B, ulaşım ve altyapı gibi sorunların çözüldüğünü ve Kepez'in değerine değer katıldığını anlattı.Başkan Tütüncü, "Şehir idarecilerinin her şeyden önce birbirlerini sevmeye ve kenetlenmeye ihtiyacı var" diye konuştu. Kepez Belediyesi'nin ilk meclis üyelerinden Mustafa Reşat Oktay ise 25 yılda yaşanan değişimi, "Aradan 25 yıl geçmiş, ilçe yenilenmiş, gelişmiş. Yollara şaşırıyorum. Bu süreç hepimizin başarısı" diye anlattı.