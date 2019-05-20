Gençlik Festivali ramazan ayına renk kattı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Ramazan Etkinlikleri Karaalioğlu Parkı ve Şarampol Caddesi'nde renkli sahne gösterileri, hemşeri geceleri, konserler ve çeşitli şenliklere ev sahipliği yapmaya, Antalyalılara unutulmaz akşamlar yaşatmaya devam ediyor. Uluslararası Antalya Gençlik Festivali'nin 15'inci yılı kutlamalarına Karaalioğlu Parkı'nda muhteşem bir başlangıç yapıldı.5 farklı ülkeden gençlik gruplarının katılacağı festivalinin önceki akşamki ayağında Ukrayna, Rusya, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan Antalya'ya gelen genç folklor ekibi sahne aldı. Birbirinden yetenekli gençlerin sergiledikleri milli danslar Antalyalılardan büyük alkış aldı. Gençlik Festivali etkinliklerinden sonra sahne Diyarbakırlıların oldu.Antalya Diyarbakırlılar Vakfı'nın düzenlediği hemşeri gecesinde sevilen sanatçı Baran ve Grup Eyvan sahne aldı. Öz kültürlerinden sanatçılarla memleket hasreti gideren Diyarbakırlılar birbirinden güzel Diyarbakır türkülerine hep bir ağızdan söyleyerek eşlik etti. Hareketli türkülerle ve sahne alan yöresel halk oyunları ekibinin gösterisiyle de Antalyalılar coşku dolu bir gece yaşadı.