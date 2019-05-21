100 yıl ruhu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yılı kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Caddesi'nde fener alayı düzenlendi. Binlerce Antalyalının meşalelerle katıldığı alay, açılan 400 metrelik Türk bayrağıyla görsel şölene döndü.Etkinliğe Antalyalılar saatler öncesinden geldi. Konyaaltı Beach Park girişinde toplanan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle fener alayını beklemeye başladı. Saatler 21.30'u gösterdiğinde ise vatandaşlara verilen meşaleler yakıldı, 400 metrelik dev bayrak açıldı. Yürüyüş, 'Cumhuriyet için Antalya el ele' yazılı döviz eşliğinde başladı. 7'den 70'e binlerce kişi, Konyaaltı Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Antalyalılar daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Şebnem Ferah konseriyle de coşkularını devam ettirdi.