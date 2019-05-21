3 yılda 26 kez şampiyon oldu

Antalya'da 3 yıldır katıldığı yüzme yarışlarında farklı kategorilerde 26 kez Türkiye şampiyonu olan down sendromlu 17 yaşındaki Alperen Menç, Avrupa ve olimpiyatlarda ay yıldızlı bayrağı göndere çekebilmek için haftada beş gün havuzda kulaç atıyor.
İLK YARIŞINA 15 YAŞINDA KATILDI
Antalya'da Ferhat- Gülşen Menç çiftinin ilk çocukları Alperen Menç, down sendromlu dünyaya geldi.
Menç çifti, Alperen'in sosyalleşmesi
için 8 yaşında
yüzme kursuna gönderdi.
Kurstaki yüzme eğitmenleri,
sporcu ışığı gördükleri
Alperen'i antrenör Semra
Karayılanoğlu'yla buluşturdu. İlk kez down sendromlu bir sporcuyla çalışan Karayılanoğlu, Alperen'in başarılı olacağını gördükten sonra antrenman sayısını haftada 5'e çıkardı.
Türkiye Özel
Sporcular Spor Federasyonu'nun
düzenlediği yarışlara
15 yaşında katılmaya başlayan
Alperen; sırt üstü, serbest, kurbağalama, kelebek kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları kazandı.
DİLE KOLAY; 43 MADALYA KAZANDI
3 yılda 26 kez Türkiye şampiyonu olan Menç, 16 yaşında ise milli takım sporcusu unvanını aldı. Menç, ay yıldızlı bayrağı yurt dışındaki organizasyonlarda göndere çekmek istiyor. Eylül ayında İtalya'daki Avrupa Şampiyonluğu'na hazırlanan Alperen, "İlk hedefim Avrupa şampiyonu olmak. Daha sonra da olimpiyatlara katılmak istiyorum. Ailemi ve antrenörümü gururlandırmak istiyorum. 43 madalyam var. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Allah izin verirse şampiyon ben olacağım"
dedi. DHA
AİLESİNİN GURUR KAYNAĞI
ALPEREN'IN
babası Ferhat Menç, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Alperen'in başarılarıyla çok mutlu olduklarını belirten Ferhat Menç, "Yüzmeye başladıktan sonra algısı daha iyi açıldı. Derslerinde başarı arttı. Geçen yıl takdir getirdi. Üniversitede Spor Bilimleri'nde okumak istiyor. Onunla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
DAHA İYİ OLACAK
ALPEREN'IN antrenörlüğünü yapan Semra Karayılanoğlu, başarılı sporcusuyla yollarının 4 yıl önce kesiştiğini söyledi. İlk yıl antrenmanları kaygıyla gerçekleştirdiklerini belirten Karayılanoğlu, "Bir yılın sonunda Alperen'le yürürüz dedik. Yetenekli olduğu tamamen ortaya çıktı. Algısı yüzme ile iyice arttı. Başarılar elde ettik. Derece odaklı çalışıyoruz. Onunla aramda inanılmaz bir bağ oluştu, o benim çocuğum oldu. Disiplini elden bırakmıyorum. Yüz hareketlerimden ne yapmasını istediğimi anlar hale geldi. Küçük yaşta elde ettiği başarılar onun ileride çok daha iyi noktalara geleceğini gösteriyor" diye konuştu.