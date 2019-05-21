3 yılda 26 kez şampiyon oldu

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Antalya'da 3 yıldır katıldığı yüzme yarışlarında farklı kategorilerde 26 kez Türkiye şampiyonu olan down sendromlu 17 yaşındaki Alperen Menç, Avrupa ve olimpiyatlarda ay yıldızlı bayrağı göndere çekebilmek için haftada beş gün havuzda kulaç atıyor.Menç çifti, Alperen'in sosyalleşmesiiçin 8 yaşındayüzme kursuna gönderdi.Kurstaki yüzme eğitmenleri,sporcu ışığı gördükleriAlperen'i antrenör SemraKarayılanoğlu'yla buluşturdu.Türkiye ÖzelSporcular Spor Federasyonu'nundüzenlediği yarışlara15 yaşında katılmaya başlayanAlperen;3 yılda 26 kez Türkiye şampiyonu olan Menç, 16 yaşında ise milli takım sporcusu unvanını aldı. Menç, ay yıldızlı bayrağı yurt dışındaki organizasyonlarda göndere çekmek istiyor. Eylül ayında İtalya'daki Avrupa Şampiyonluğu'na hazırlanan Alperen,dedi. DHAbabası Ferhat Menç, oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Alperen'in başarılarıyla çok mutlu olduklarını belirten Ferhat Menç, "Yüzmeye başladıktan sonra algısı daha iyi açıldı. Derslerinde başarı arttı. Geçen yıl takdir getirdi. Üniversitede Spor Bilimleri'nde okumak istiyor. Onunla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.ALPEREN'IN antrenörlüğünü yapan Semra Karayılanoğlu, başarılı sporcusuyla yollarının 4 yıl önce kesiştiğini söyledi. İlk yıl antrenmanları kaygıyla gerçekleştirdiklerini belirten Karayılanoğlu, "Bir yılın sonunda Alperen'le yürürüz dedik. Yetenekli olduğu tamamen ortaya çıktı. Algısı yüzme ile iyice arttı. Başarılar elde ettik. Derece odaklı çalışıyoruz. Onunla aramda inanılmaz bir bağ oluştu, o benim çocuğum oldu. Disiplini elden bırakmıyorum. Yüz hareketlerimden ne yapmasını istediğimi anlar hale geldi. Küçük yaşta elde ettiği başarılar onun ileride çok daha iyi noktalara geleceğini gösteriyor" diye konuştu.