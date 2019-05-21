62 milyon dolarlık domates ihraç ettik

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BATI Akdeniz'den ilk 4 ayda yapılan yaklaşık 157 milyon 494 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatının 61 milyon 547 bin dolarlık kısmını domates oluşturdu. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerine göre, Antalya, Isparta ve Burdur'un yer aldığı Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, ocak-nisan döneminde bölgeden 157 milyon 493 bin 977 dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdi. Bu rakamın 130 milyon 438 bin dolarlık kısmını yaş sebze oluşturdu.Yurt dışına 43 ürünün gönderildiği bölgeden en fazla 61 milyon 547 bin 384 dolarla domates ihracatı yapıldı. Domatesi, 43 milyon 615 bin 521 dolarla biber takip etti. Ayrıca 10 milyon 341 bin 957 dolarlık nar, 10 milyon 169 bin 82 dolarlık kornişon salatalık ihraç edildi.Antalya, Isparta ve Burdur'dan ilk 4 ayda en fazla yaş sebze ve meyve ihracatı Rusya ile Almanya'ya yapıldı. Rusya'ya ihracat 23 milyon 460 bin 208 dolar, Almanya'ya ise 23 milyon 435 bin 861 dolar oldu. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, nisanda tüm sektörlerdeki ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 oranında artış gösterdiğini belirtti. 4 aylık dönemde 141 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Bahar, tüm sek nu kaydetti.