‘Başakşehir’le maç formalite!’

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Çaykur Rizespor beraberliği ile seyircisine evinde veda eden Aytemiz Alanyaspor'da Avrupa hayalleri yeni sezona kaldı.İkinci yarıya Çaykur Rizespor'un daha baskılı başladığını ve penaltıdan golü bulduklarını belirten Yalçın, "Penaltıdan sonra onların da pozisyonu var bizim de pozisyonlarımız var. Açık bir müsabaka oldu. Bunun da nedeni iki takımın da artık ligde bir pozisyonunun kalmaması olabilir. İki taraf da sadece sıralama için oynuyor. Skor da adaletli oldu. Onlar da kazanabilirdi biz de kazanabilirdik.ifadelerini kullandı.SEZONUN sonlarında bu tür müsabakaları oynamanın zor olduğunun altını çizen Sergen Yalçın, "Oyuncular da tüm sezonun yorgunluğunu yaşamaya başladı" şeklinde konuştu