‘Başakşehir’le maç formalite!’

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Çaykur Rizespor beraberliği ile seyircisine evinde veda eden Aytemiz Alanyaspor'da Avrupa hayalleri yeni sezona kaldı. Turuncu- yeşilli takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, maçta golü erken bulduklarını ve ilk 45 dakika iyi bir futbol oynadıklarını söyledi.
İkinci yarıya Çaykur Rizespor'un daha baskılı başladığını ve penaltıdan golü bulduklarını belirten Yalçın, "Penaltıdan sonra onların da pozisyonu var bizim de pozisyonlarımız var. Açık bir müsabaka oldu. Bunun da nedeni iki takımın da artık ligde bir pozisyonunun kalmaması olabilir. İki taraf da sadece sıralama için oynuyor. Skor da adaletli oldu. Onlar da kazanabilirdi biz de kazanabilirdik. Önümüzdeki hafta Başakşehir ile formalite maçına çıkacağız. O maçtan sonra herkes tatile çıkacak. Umarım yeni sezon herkes için hayırlı olur"
ifadelerini kullandı.
FUTBOLCULAR YORGUN OLUYOR
SEZONUN sonlarında bu tür müsabakaları oynamanın zor olduğunun altını çizen Sergen Yalçın, "Oyuncular da tüm sezonun yorgunluğunu yaşamaya başladı" şeklinde konuştu