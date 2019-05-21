‘Cankurtaran’ yarış

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA cankurtaranlar arasında yarış düzenlendi. Sahil Antalya Yaşam Parkı ile Su Akademisi tarafından düzenlenen yarışa, 32 gümüş belgeli cankurtaran katıldı. Konyaaltı Sahili'nde kurulan parkurda cankurtaranlar ilk etapta 100 metre koşup, 100 metre yüzerek bitiş çizgisine ulaştı. İkinci etapta 50 metre açıkta senaryo gereği boğulan kişiyi sahile ilk getirenler final turuna kaldı. Final turunda da 100 metre yüzme sonrası bayrağı ilk alan 3 sporcu dereceye girdi.Zorlu parkurda cankurtaranlar birincilik için kıyasıya yarıştı. Yarışmada birinciliği Ahmet Mustafa Kutlu, ikinciliği Eren Akdağ, üçüncülüğü ise Ayşe Özgün Kılıç kazandı.