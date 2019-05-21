CHP’de soda gerilimi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki şirketlerde CHP ve İYİ Parti ilçe başkanlarının görevlendirmesiyle CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin'in başlattığı 'etik' tartışması iyice alevlendi. CHP Kepez İlçe Başkanı Servet Yıldız, kendisini hedef alan Şahin'e sosyal medya üzerinden cevap verdi.CHP'li Şahin'in 'etik' bulmadığını söyleyerek atamalara tepki göstermesine ANET yönetimine atanan CHP Kepez İlçe Başkanı Servet Yıldız, çok sert karşılık verdi. Sosyal medya hesabı Facebook üzerinden bir soda şişesi paylaşarak Şahin'e göndermede bulunan Yıldız, altına "Hazımsızlık çekenler için" notunu düştü. İsim vermeden Şahin'i hedef alan Yıldız'ın paylaşımının altına çok sayıda yorum yapıldı. Bir çok kişi Yıldız'ı savunurken bazı partililerde yapılan tartışmanın yersiz olduğunu savundu.CHP Kepez İlçe Başkanı Yıldız'ın sosyal medyadaki paylaşımına CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Şahin'den anında cevap geldi. Şahin, Mevlana'nın "Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek cevabım vardır. Ama bir lafa bakarım laf mı diye bir de söyleyene bakarım adam mı diye" sözünü paylaştı. Şahin'in bu paylaşımına da partilerden onlarca destek mesajı geldi. Bazı partililer ise, partiye zarar vermeden konunun çözüme kavuşturulmasını istedi.CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin, sosyal medya hesabından, "Hayatım boyunca aldığım en onurlu ve gurur verici görev CHP İlçe Başkanlığıdır. Bu anlayışla bir ilçe başkanının maaş alarak bir yönetim kurulunda bulunmasını veya belediye iştiraklerinden maaş almasını etik ve doğru bulmadığımı belirtmek istiyorum" açıklamasında bulunmuştu. Yıldız ise yaptığı yazılı açıklamada, "Belediye ve örgüt bağlarımızın daha sağlıklı yürütülebilmesi adına bize tebliğ edilen bu görevi belediye hizmetlerine katkı verebilmek ve belediyemizle örgütümüz arasındaki gönül bağını koruyabilmek adına bir vesile olarak görmekteyiz. Bu görevler sembolik" diyerek görev almasını savunmuştu.CHP Kepez İlçe Başkanı Servet Yıldız, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk ve İYİ Parti Kepez İlçe Başkanı Osman Bulut, CHP Meclis Üyesi Mesut Kocagöz'ün yönetim kurulu başkanı olduğu Büyükşehir Belediye şirketi ANET AŞ'nin yönetim kurulunda görev aldı. İYİ Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gönenç ise Ulaşım AŞ yönetim kurulu üyeliğine atandı.