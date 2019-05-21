Mevlüt durdurulamıyor

BUGÜN NELER OLDU

SEZON başı transfer döneminin son gününde Antalyaspor'a transfer olan ve özellikle son haftalarda takımının gol makinesi haline gelen Mevlüt Erdinç, bir özelliğiyle daha dikkat çekiyor.23 kez Süper Lig, 3 kez de Türkiye Kupası mücadelesine çıkan ve bin 387 dakika sahada kalan 32 yaşındaki futbolcu, sarı kart ya da kırmızı kart görmeyerek dikkat çekecek bir performansa imza attı.