Sırp acenteler Alanya’ya geldi

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ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), ALTİD ve Türk Havayolları (THY) işbirliğiyle şubat ayında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan turizm fuarında kurulan temaslar sonucunda kongre turizminde uzmanlaşmış 6 acente temsilcisi Alanya'ya geldi. ALTİD üyesi otellerin kongre salonlarını gezen yetkililer aynı zamanda şehir turu yaparak Alanya'yı daha iyi tanıma fırsatı buldu.Fuarların önemsiz olduğuna dair söylemlerin olduğuna değinen ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş, "Fuarlar Alanya için hiçbir zaman önemini yitirmedi. ALTAV yönetimi olarak her fuarda mutlaka bir sanatçının Alanya'da klip çekmesi, sosyal medya fenomenlerinin şehrimize gelmesi ve acente gruplarının ağırlanması gibi çalışmalar için temaslarda bulunuyoruz. İşimiz iletişim. Şehrimize nereden fayda sağlarız, hangi kapıları aralayabiliriz vakıf gönüllüleri olarak sürekli çabalıyoruz" dedi. ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili ise, "Bin 500 kişi kapasiteli kongre salonu olan turistik tesislerimiz var. Küçük, büyük demeden her pazardan misafir alma çabamız kongre turizmi alanında da kendini gösteriyor" dedi.