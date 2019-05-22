Erten’den bir okul daha

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, hayırsever İsmail Erten ile okul protokolü imzaladı. Erten, 2 yıl önce hunharca öldürülen oğlu Süleyman Erten'in adını, Aksu'da inşa edeceği ilkokulda yaşatacak.Antalya Valiliği'nde gerçekleşen törene İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, hayırsever İsmail Erten katıldı. Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'ndeki Keziban Erten İsmail Erten İlkokulu'nun eski binası yıkılarak yerine 8 derslikli ilkokul yapılacak. 3 ayda tamamlanacak okul, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı başına yetiştirilecek. Okula, hayırsever İsmail Erten'in 2 yıl önce kaybettiği oğlu Süleyman Erten'in adı verilecek.Hayırsever Erten, daha önce üç okul yaptığını, bunun dördüncü olduğunu söyledi. Oğlu Süleyman Erten'in adını okula vereceğini anlatan Erten, beşincisinde ise Aksu'da kırsal bölgede bir lise yapacağını, bu sayede öğrencilerin artık merkezdeki liseye gelmesine gerek kalmayacağını söyledi.