Gül hasadı başladı

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MEVSIM koşulları nedeniyle sezona 15 gün geç 'merhaba' diyen Isparta'da üreticiler, gül çiçeğinin açmasıyla hasada başladı. Sabah erken saatlerde bahçelerine giden üreticiler, topladıkları gülleri fabrikalara gönderdi.Hasatla birlikte gül bahçeleri ziyaretçi akınına uğrarken, bahçelere gelen turistler gül hasadına katılıp, gül kokulu bahçelerde fotoğraf çektiriyor. Isparta'da gül üretiminin 1870'li yıllarda başladığını belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yaklaşık 150 yıldır üretilen gülden, yaklaşık 100 yıldır da kozmetik, ilaç ve gıda sanayileri için gülyağı çıkartıldığını söyledi. Gülyağı ihtiyacının yüzde 65'inin Isparta'dan karşılandığını belirten Başdeğirmen, "En önemli rakibimiz Bulgaristan. Isparta'da, oradan çok daha kaliteli gül üretimi var" dedi. Gülyağı piyasası ise 9 bin ile 13 bin euro arasında değişiyor. 4 ton gülden 1 kilo yağ çıkıyor. Hasat zamanı Japonya, Güney Kore, Çin, Tayvan gibi ülkelerden turist geliyor. Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyündeki zambak tarlaları da bölgeye turist gelmesini sağlıyor.