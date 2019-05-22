Mavi bayrak şampiyonuyuz

BUGÜN NELER OLDU

DÜNYADA Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı-FEE koordinesinde, ülkemizde ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülen mavi bayrak programının 2019 çalışmaları tamamlandı. Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, Türkiye'de 463 plaj, 22 marina ve 15 yatta mavi bayrak verdi. Türkiye, geçen yılı ki dünya sıralamasını koruyarak İspanya ve Yunanistan'dan sonra üçüncü oldu. Antalya'da 202 plaj, 5 marina ve 8 yatta mavi bayrak dalgalanacak.Antalya'yı 101 plaj, 7 marina, 1 yatla Muğla, 49 plaj, 3 marina, 2 yatla İzmir, 30 plaj, 2 marina, 1 yatla Aydın, 22 plaj, 1 marina, 3 yatla Balıkesir, 13 plaj Çanakkale, 12 plajla Samsun, 8 plaj, 1 marinayla Mersin, 7 plajla Tekirdağ, 6 plajla Kocaeli, 2 plajla Ordu, 3 plajla Düzce, 3 plajla Sakarya, 1 plaj, 1 marinayla Yalova, 1 plajla Kırklareli, 1 plajla Van ve 1 plaj, 2 marinayla İstanbul takip etti.