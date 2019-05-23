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Alanya’da kaçağa geçit yok

Alanya’da kaçak olduğu tespit edilen bazı işyerlerinin ek bölümleri, Zabıtanın kontrolünde ekipleri tarafından yıkıldı

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019
Alanya’da kaçağa geçit yok
ALANYA Belediyesi, yaz sezonu öncesi kaçak yapılaşmaya savaş açtı. İlçe merkezinde işletmelerine ilaveler yapan firmaların yaptıkları ek bölümler tek tek yıkılmaya başlandı. Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezine ait kaçak bölümleri yıkıldıktan sonra Alanya İskelesinde Balıkçılar Kooperatifi'ne bağlı yeni kafeterya binasının fazlalıkları Yapı Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri nezaretinde kaldırıldı.

BAŞKAN YÜCEL UYARDI
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu ve benzeri çalışmalar yapmaya kalkışan esnaf ve vatandaşları uyardı. Yücel, "Kent disiplinini sağlamak adına denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek. Vatandaşlarımıza önerim her şeyi kuralına göre yapın. Aksi takdirde yaptırımlarından kaçmanız mümkün olmayacak" dedi.
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Alanya’da kaçağa geçit yok
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