Alanya’da kaçağa geçit yok

BUGÜN NELER OLDU

ALANYA Belediyesi, yaz sezonu öncesi kaçak yapılaşmaya savaş açtı. İlçe merkezinde işletmelerine ilaveler yapan firmaların yaptıkları ek bölümler tek tek yıkılmaya başlandı. Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezine ait kaçak bölümleri yıkıldıktan sonra Alanya İskelesinde Balıkçılar Kooperatifi'ne bağlı yeni kafeterya binasının fazlalıkları Yapı Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri nezaretinde kaldırıldı.Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu ve benzeri çalışmalar yapmaya kalkışan esnaf ve vatandaşları uyardı. Yücel, "Kent disiplinini sağlamak adına denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek. Vatandaşlarımıza önerim her şeyi kuralına göre yapın. Aksi takdirde yaptırımlarından kaçmanız mümkün olmayacak" dedi.