Avrupa’ya vize yok!

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken beşincilik iddiası süren Antalyaspor'u kötü haber UEFA'dan geldi: UEFA Kulüp Lisansı başvurusu kabul edilmedi.
Fenerbahçe ile oynayacağı son karşılaşma öncesi lig beşinciliği için iddiası bulunan Antalyaspor, bu hakkı elde etse dahi bugünkü şartlarda Avrupa'ya gidemeyecek. Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek yeniden Avrupa potasına giren kırmızı-beyazlı ekip, sezonun son haftasına girilirken ligi beşinci bitirebilmek için sahaya çıkacak.
FENERBAHÇE'Yİ YENERSE BİLETİ CEBİNE KOYACAKTI
Trabzonspor'un da UEFA Kulüp Lisansı alması ile altıncı bitiren takımın Avrupa'ya gitme ihtimalinin kalmaması üzerine Fenerbahçe'nin tüm şansını kaybettiği haftada Antalyaspor'un rakibini mağlup etmesi, Evkur Yeni Malatyaspor'un da berabere kalması durumunda Antalyaspor ligi beşinci bitirecek.
Bu durumda, Antalyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nin son biletini cebine koymuş olacak. Ancak bu başarı, Avrupa'ya gitmek için yeterli olmuyor. Kulübün geçmiş dönemden kalan borçları, bazı yabancı futbolcular ile Fİ- FA'da bulunan davaları nedeniyle lisans alamayan Antalyaspor bugünkü şartlarda Avrupa kupalarına katılamayacak.
SORUNLU DOSYALAR ÇÖZÜLÜRSE GİDEBİLİR
Fakat UEFA, Antalyaspor'a 30 gün ek süre tanıdı. Antalyaspor bu süre içerisinde sorun yaşadığı futbolcularla anlaşma sağlarsa lisans alabilecek ve Avrupa kapısı yeniden açılacak.
CHİCO'DAN REKOR
2015-2016
sezonunda Brezilya'nın Coritiba takımından Antalyaspor'a transfer edilen 32 yaşındaki Brezilyalı Chico Grando, Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte kariyer rekorunu kırdı. Kırmızıbeyazlılarla 3 sezonda 86 kez sahaya çıkan Brezilyalı futbolcu, Malatyaspor maçıyla birlikte bu sayıyı 87'ye çıkararak kariyerinde 'en çok formasını giydiği takım' Antalyaspor oldu. Chico, bu sezon 26 lig maçında bin 1001 dakika sahada kaldı. 5 sarı, 1 kırmızı kart gören başarılı futbolcu, takımına da 2 gollük katkı sağladı. Chico, futbol hayatı boyunca boyunca 86 kez Athletico Paranaense, 59 kez Coritiba, 34 kez Gaziantepspor ve 29 kez de Palmeiras formalarıyla mücadele etmişti.