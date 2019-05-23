Avrupa’ya vize yok!

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de son haftaya girilirken beşincilik iddiası süren Antalyaspor'u kötü haber UEFA'dan geldi:Fenerbahçe ile oynayacağı son karşılaşma öncesi lig beşinciliği için iddiası bulunan Antalyaspor, bu hakkı elde etse dahi bugünkü şartlarda Avrupa'ya gidemeyecek.Trabzonspor'un da UEFA Kulüp Lisansı alması ile altıncı bitiren takımın Avrupa'ya gitme ihtimalinin kalmaması üzerine Fenerbahçe'nin tüm şansını kaybettiği haftadaBu durumda, Antalyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nin son biletini cebine koymuş olacak. Ancak bu başarı, Avrupa'ya gitmek için yeterli olmuyor. Kulübün geçmiş dönemden kalan borçları, bazı yabancı futbolcular ile Fİ- FA'da bulunan davaları nedeniyle lisans alamayan Antalyaspor bugünkü şartlarda Avrupa kupalarına katılamayacak.Fakat UEFA, Antalyaspor'a 30 gün ek süre tanıdı.sezonunda Brezilya'nın Coritiba takımından Antalyaspor'a transfer edilen 32 yaşındaki Brezilyalı Chico Grando, Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte kariyer rekorunu kırdı. Kırmızıbeyazlılarla 3 sezonda 86 kez sahaya çıkan Brezilyalı futbolcu, Malatyaspor maçıyla birlikte bu sayıyı 87'ye çıkararak kariyerinde 'en çok formasını giydiği takım' Antalyaspor oldu. Chico, bu sezon 26 lig maçında bin 1001 dakika sahada kaldı. 5 sarı, 1 kırmızı kart gören başarılı futbolcu, takımına da 2 gollük katkı sağladı. Chico, futbol hayatı boyunca boyunca 86 kez Athletico Paranaense, 59 kez Coritiba, 34 kez Gaziantepspor ve 29 kez de Palmeiras formalarıyla mücadele etmişti.