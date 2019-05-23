Camiden yardım paralarını çaldı

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'DA yapımına devam edilen camiden para çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çünür Mahallesi'ndeki Hz. Ali Camisi'nin ibadete açık bölümündeki yardım kutusundan yaklaşık 2 bin liranın çalındığını fark eden görevliler polise haber verdi. Dernek yönetimi, cami görevlileri ve cemaat, namazlardan sonra nöbet tutmaya başladı. Nöbet yaklaşık bir haftadır sürerken camiye gelen şüpheli namaz kılar gibi yaparken, imam hatip ve müezzin tarafından yakalandı.Durum polise bildirilirken, şüphelinin M.A. olduğu belirlendi. Gelen polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını da inceledikten sonra M.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cami cemaati ve imam, nöbet tutmaktan da kurtuldu.