Şansınız bol olsun

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Serik Belediyespor 2. Lig'e yükselmek için Adana'da Yeni Çorumspor ile oynayacağı play-off final karşılaşması için mehter takımı eşliğinde düzenlenen konvoyla uğurlandı.Yürüyüş sırasında esnaf da meşalelerle futbol takımına destek verdi. Buradan takım otobüsüne binen kafile, yüzlerce araba eşliğinde konvoy halinde Antalya Havalimanı'na götürüldü. Kaymakam Haluk Şimşek, "Serik Belediyespor'un 2. Lig'e yükseleceklerine inancım sonsuz. Bu takım her şeyi hak ediyor. Serik olarak her zaman takımımızın yanındayız. Adana'dan da galibiyetle döneceksiniz" dedi.