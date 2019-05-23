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Şansınız bol olsun

Giriş Tarihi: 23.5.2019
Şansınız bol olsun
Serik Belediyespor 2. Lig'e yükselmek için Adana'da Yeni Çorumspor ile oynayacağı play-off final karşılaşması için mehter takımı eşliğinde düzenlenen konvoyla uğurlandı. Serik Belediyesi önünde Kaymakam Haluk Şimşek ve protokol tarafından karşılanan Serik Belediyespor kafilesi, mehter takımı eşliğinde Hükümet Konağı önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında esnaf da meşalelerle futbol takımına destek verdi. Buradan takım otobüsüne binen kafile, yüzlerce araba eşliğinde konvoy halinde Antalya Havalimanı'na götürüldü. Kaymakam Haluk Şimşek, "Serik Belediyespor'un 2. Lig'e yükseleceklerine inancım sonsuz. Bu takım her şeyi hak ediyor. Serik olarak her zaman takımımızın yanındayız. Adana'dan da galibiyetle döneceksiniz" dedi.
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