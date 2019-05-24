6 bin işsiz için istihdam umudu

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ANTALYA Manavgat 'ta yıllardır kurulması için mücadele verilen Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nin yer sorunun çözülmesinin ardından ilk adım atıldı. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ile birlikte Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Antalya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne OSB için müracaat etti.Kaymakam Yiğit ve Başkan Boztaş, OSB kurulumu için, Antalya Valiliği Yatırım İzleme Daire Başkanlığı (YİKOB), Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Manavgat Belediyesi olur yazısı, Antalya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mahmut Kaplan'a teslim etti. MATSO Başkanı Boztaş, Manavgat'ın hayali ve özlemi olan OSB'nin kurulması için ilk adımı atıklarını söyledi. Boztaş, "İlçeye OSB kurulması ile şehrimiz ekonomisi çeşitlenecek, üretim, istihdam ve ihracata katkı sağlayacaktır. Üretimin artması ile ilçe ekonomisi daha da güçlenecektir. OSB'de öngörülen istihdam sayısı 6 bin kişi" dedi.