63 yıl sonra fiyasko

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Antalya'da CHP'li Finike Belediyesi, çalışanlarının maaşlarını ödeyemedi. 395 memur ve işçisi bulanan, 31 Mart seçimlerinde el değiştirerek 63 yıl sonra CHP'ye geçen Finike Belediyesi'nde çalışanlar evlerine ekmek götüremez hale geldi.Taşeron şirketlerden kadroya geçen çalışanlarına 21 gündür maaş ödemediği belirlenen Finike Belediyesi'nde yaşananlara Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammet Talha Kandil, belediye kasasında 390 milyar lira varken personel maaşını ödemeyen CHP'li Başkan Mustafa Geyikçi'nin, paranın üzerine 100 bin lira eklemeyi beklediklerini ve rakamın 490 milyara ulaşması halinde maaşların ödeneceği sözünü verdiğini öğrendiklerini söyledi. Kandil, "Ancak CHP'li Başkan kasadaki paraları farklı yerlere harcayıp kasayı sıfırlamış. Bu nedenle maaşları ödeyemiyor. İşçimizi mağdur ediyor" dedi.Belediye çalışanlarının maaşlarının ödenmemesine tepki gösteren Kandil, maaşların ödenebilmesi için Finikelilere ilginç bir çağrıda bulundu. Kandil, "Bu Ramazan ayında fitre ve zekatlarınızı Başkan Geyikçi'nin hesabına yatırın. O da belki evlerine ekmek götüremeyen personelin maaşlarını bu sayede öder" dedi. Kandil, CHP'li Geyikçi'nin göreve geldiğinde söz vermesine rağmen işçileri sürgün etmesinin Ramazan ayında zulme dönüştüğünü de vurguladı. Belediyede, 51 memur ve 344 işçi çalışıyor. İşçilerin 61'i kadrolu. 21 gündür maaşlarını alamayan kadrolu işçilere sadece biner lira ödeme yapılırken, memur, taşeron ve şirket çalışanları ise 10 gündür hiçbir ücret almadı.HER fırsatta kadınlara pozitif ayrımcılık yaptığını savunan CHP'de bunun tam aksinin Finike Belediyesi'nde yaşandığı ortaya çıktı. Belediyenin park Bahçeler ve Temizlik İşleri Şube müdürlüğü bünyesinde çalışan kadın işçiler, CHP'li Başkan Mustafa Geyikçi'nin göreve gelmesiyle birlikte sokaklarda görevlendirilmeye başlandı. Geyikçi'nin bu tutumunu işçileri istifaya zorlamak için sergilediği iddia edildi.