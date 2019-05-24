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Gönül sofrası kuruldu

Başkanı , belediye personeli ve muhtarlarla kurulan gönül sofrasındaki iftarda bir araya geldi. İftara 68 mahalle muhtarı ve personel aileleriyle katıldı

Giriş Tarihi: 24.5.2019
Gönül sofrası kuruldu
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye personeli ve muhtarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Belediye hizmet binası önündeki iftara eşi Ayşe Tütüncü ile katılan Başkan Tütüncü, iftarların dostlukların büyütüldüğü sofralar olduğunu söyledi. Belediyeye hizmet veren, şehre eserler üreten, Kepezlilerin her daim yanında olan bürokratlar amirler ve çalışanlarla bir arada olmak istediklerini belirten Tütüncü, "Kepez 68 mahalleden oluşmakta. Hizmet kervanımızın temsilcisi olan muhtarlarımız, belediye çalışanlarıyla bütünlük oluşturan bir yapı. Aynı yolda yürüdüğümüz, hizmet etme onurunu birlikte yaşadığımız muhtarlarımızla bu anı paylaşalım istedik" dedi.

EL ELE 100. YILA DOĞRU
Kepez'de ilk kez bir idarenin 3'üncü kez güven tazeleme şerefine ulaştığını belirten Tütüncü, bunu iftihar saydıklarını söyledi. Başarılara yenilerini ekleyecekleri üçüncü hizmet dönemine girdiklerini kaydeden Hakan Tütüncü, "El ele vererek, hemşerilerimizle bir olarak Kepez'i gelecek hedeflerine ulaştırmalıyız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını başka bir heyecanla kutlamayı hayal ediyoruz. 100'üncü yılın heyecanını canı gönülden paylaşan bir Antalya hayal ediyoruz" diye konuştu.
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Gönül sofrası kuruldu
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