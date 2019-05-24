Yeniden uçacak

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FETHIYE'DE 2 hafta önce yamaç paraşütü ile yere çakılıp yaralanan 50 yaşındaki Rus Maxim Petkov, tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde sağlığına kavuştu. Omurgasındaki kırıklar nedeniyle ameliyat edilen Petkov, ameliyat sonrası yürümeye başladı.Rus paraşütçü Maxim Petkov, ''Hava şartları olumlu değildi ama uçmak istedim. Uzun yıllardır uçuyorum. İyileşir iyileşmez tekrar Babadağ'a çıkıp uçacağım. Ancak önce Rusya'ya gideceğim. Önümüzdeki sezon uçmak için yine Ölüdeniz'e geleceğim. Ben uçmadan yapamam. Beni sağlığıma kavuşturan Dr. Mehmet Ali Demirbaş ve hastane personeline teşekkür ediyorum'' dedi.