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Yetimler unutulmadı

Seydikemer Belediyesi yetim ve öksüz çocuklar için iftar verdi. 5 yıldır sürdürülen iftarda çocuklara bayram harçlıkları da dağıtıldı

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019
Yetimler unutulmadı
SEYDIKEMER Belediyesi, yetim ve öksüz çocuklar ile şehit ve gazi yakınlarını iftarda bir araya getirdi. Seydikemer Atatürk Orta Okulu bahçesinde verilen iftara, Kaymakam Haktan Gökçekuyu, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcıları Ramazan Kaynak ve Mustafa Ali Türkan, CHP ve MHP ilçe başkanları, STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar da katıldı. Başkan yardımcısı Mustafa Ali Türkan, "Bu iftarı biz 2014 yılından beri ilçemizde eğitim çağında olan öksüz ve yetim kardeşlerimiz başta olmak üzere bu vatanı bizlere emanet eden şehit ailelerimizle ve gazilerimizle birlikte açmayı bir gelenek haline getirdik. Ve bugün istedik ki çocuklarımız buraya kadar gelmişken ramazanın değişmez bir etkinliği olan Hacivat- karagöz gösterileri, meddah ortaoyunlarıyla onlara farklı bir gece yaşatmak istedik" dedi. İftarda yetim ve öksüz çocuklara bayram harçlıkları da verildi.
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Yetimler unutulmadı
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