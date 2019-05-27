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Kortta mini fırtına esti

Giriş Tarihi: 27.5.2019
Kortta mini fırtına esti
Türkiye Tenis Federasyonu'nun Antalya'da Nurgül Köktürk Tenis Akademisi Spor Kulübü'nün kortlarında gerçekleştirdiği '10 Yaş Hafta Sonu Turnuvası' tamamlandı. Başhakem Murat Aykaç tarafından yönetilen maçlarda, 10 yaş kızlarda Alin İnal birinci, Maide Damla Özay ikinci, Defne Karadağ ise üçüncü oldu.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUR
10 yaş erkeklerde ise Mehmet Toprak Erçin birinci, Ömer Keskin ikinci, Kamil Demirkan Demir'de üçüncü oldu. Final maçları sonrası dereceye giren sporculara kupaları Nurgül Köktürk Karakaya ve Başhakem Murat Aykaç tarafından törenle verildi. Nurgül Köktürk Tenis Akademisi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Nurgül Köktürk Karakaya, Türkiye'ye örnek olacak bir turnuva gerçekleştiğini söyledi.
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Kortta mini fırtına esti
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