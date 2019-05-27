Kortta mini fırtına esti

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ürkiye Tenis Federasyonu'nun Antalya'da Nurgül Köktürk Tenis Akademisi Spor Kulübü'nün kortlarında gerçekleştirdiği '10 Yaş Hafta Sonu Turnuvası'
tamamlandı. Başhakem Murat Aykaç tarafından yönetilen maçlarda, 10 yaş kızlarda Alin İnal birinci, Maide Damla Özay ikinci, Defne Karadağ ise üçüncü oldu.
TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLUR
10 yaş erkeklerde ise Mehmet Toprak Erçin birinci, Ömer Keskin ikinci, Kamil Demirkan Demir'de üçüncü oldu.
Final maçları sonrası
dereceye giren sporculara kupaları
Nurgül Köktürk Karakaya ve Başhakem
Murat Aykaç tarafından törenle
verildi. Nurgül Köktürk Tenis Akademisi
Spor Kulübü Yönetim Kurulu
Başkanı Nurgül Köktürk Karakaya, Türkiye'ye örnek olacak bir turnuva gerçekleştiğini söyledi.