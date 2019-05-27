Kortta mini fırtına esti

BUGÜN NELER OLDU

ürkiye Tenis Federasyonu'nun Antalya'da Nurgül Köktürk Tenis Akademisi Spor Kulübü'nün kortlarında gerçekleştirdiğitamamlandı. Başhakem Murat Aykaç tarafından yönetilen maçlarda,Final maçları sonrasıdereceye giren sporculara kupalarıNurgül Köktürk Karakaya ve BaşhakemMurat Aykaç tarafından törenleverildi. Nurgül Köktürk Tenis AkademisiSpor Kulübü Yönetim KuruluBaşkanı Nurgül Köktürk Karakaya,