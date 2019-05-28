Alanyaspor’un yıldızı Efecan göz hapsinde

Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Efecan Karaca yine dev kulüplerin radarında... Son oynanan Medipol Başakşehir maçında Fenerbahçe'nin CEO'su Damien Comolli tarafından izlendiği öğrenilen başarılı futbolcunun ismi bu sezon başında Galatasaray ile de anılmıştı.
Bu sezon sergilediği performansla herkesin beğenisini kazanan Efecan, şubat ayında Aytemiz Alanyaspor ile yeniden anlaşıp sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatılmıştı.
OZAN TUFAN'A ÖVGÜ
Efecan'ı Başakşehir maçında tribünden izleyen Damien Comolli, Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan'a da övgüler yağdırdı. Turuncu-yeşilli takımda yıldızı yeniden parlayan ve A Milli Takım kadrosuna yeniden davet edilen Ozan Tufan'ın müthiş bir gelişme gösterdiğine dikkati çeken Comolli, "Ozan müthiş bir gelişme gösterdi. Bizler de onu yakından izleyip, gururlandık. Yeni sezonda Fenerbahçe'nin başarısı için ter dökecek. Gelecek sezon takıma büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum"
yorumunu yaptı.