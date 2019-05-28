Alanyaspor’un yıldızı Efecan göz hapsinde

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Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Efecan Karaca yine dev kulüplerin radarında...Bu sezon sergilediği performansla herkesin beğenisini kazanan Efecan, şubat ayında Aytemiz Alanyaspor ile yeniden anlaşıp sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatılmıştı.OZAN TUFAN'A ÖVGÜEfecan'ı Başakşehir maçında tribünden izleyen Damien Comolli, Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan'a da övgüler yağdırdı. Turuncu-yeşilli takımda yıldızı yeniden parlayan ve A Milli Takım kadrosuna yeniden davet edilen Ozan Tufan'ın müthiş bir gelişme gösterdiğine dikkati çeken Comolli,yorumunu yaptı.