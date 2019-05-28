‘Bu yılı unutmayız’

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de 2018-2019 sezonunu 5. bitirme şansı yakaladığı maçta deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olarak ligi 7. sırada tamamlayan Antalyaspor gözünü artık yeni sezona çevirdi.Fenerbahçe maçı sonrası soyunma odasına giden başkan Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri; teknik direktör Bülent Korkmaz, yardımcıları ve tüm futbolculara geride bırakılan sezon için teşekkür etti.Öztürk,ifadelerini kullandı. Konuşma,teknik ekip vefutbolcuların alkışlarıile son buldu.Antalyaspor yönetimi, bu maçın ardından transfer için düğmeye bastı.Yönetimin öncelikli hedefi, kiralık olarak forma giyen ve takıma katkı sağlayan Mevlüt Erdinç ve Amilton ile yeniden anlaşabilmek.