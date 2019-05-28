‘Bu yılı unutmayız’

SÜPER Lig'de 2018-2019 sezonunu 5. bitirme şansı yakaladığı maçta deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olarak ligi 7. sırada tamamlayan Antalyaspor gözünü artık yeni sezona çevirdi. Sezon başı herkesin düşme adayları arasında gösterdiği kırmızı-beyazlıların, beklenmedik bir başarı göstererek ligi 7'nci sırada bitirmesi yönetimin övgüsünü aldı.
Fenerbahçe maçı sonrası soyunma odasına giden başkan Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri; teknik direktör Bülent Korkmaz, yardımcıları ve tüm futbolculara geride bırakılan sezon için teşekkür etti.
BAŞKANDAN ÖZEL TEŞEKKÜR
Öztürk, "Bu sezon gösterdiğiniz mücadele, ortaya koyduğunuz karakter ve özveri için teşekkür ederim. Biz bu seneyi unutmayız"
ifadelerini kullandı. Konuşma,
teknik ekip ve
futbolcuların alkışları
ile son buldu.
ÖNCELIK IÇ TRANSFERDE
Antalyaspor yönetimi, bu maçın ardından transfer için düğmeye bastı. Sözleşmesi biten 5 futbolcudan Chico'nun, 20 maç üzerine çıktığı için sözleşmesi otomatik olarak uzarken, Diego ile 2+1 yıl için yeniden anlaşıldı.
Yönetimin öncelikli hedefi, kiralık olarak forma giyen ve takıma katkı sağlayan Mevlüt Erdinç ve Amilton ile yeniden anlaşabilmek. Yekta, Salih ve Tarık için teknik ekibin raporuna göre hareket edilecek.