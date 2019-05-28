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Minik Hasan için kaymakamlık devrede

Giriş Tarihi: 28.5.2019
Minik Hasan için kaymakamlık devrede
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde nefes borusu darlığı nedeniyle birçok hastalıkla boğuşan Hasan Şerif Civelek'in (5) ailesinin maddi imkansızlıktan yarım bıraktığı fizik tedaviyle ilgili kaymakamlık devreye girdi. Küçük çocuğun tedavisine devam etmesi ve ailenin ilçe merkezine taşınması için girişimler başlatıldı. Kaymakam Mustafa Yiğit, devlet hastanesi başhekimiyle görüştüğünü belirterek, "Çocuğumuz daha önceden hastanemizde kayıtlıymış. Bir süreden beri tedavisine devam etmemiş. Hastanemizden bir ekip köye giderek rapor tutacak. Biz de destek vererek ilenin Manavgat'a yerleşmesini sağlayacağız" açıklamasında bulundu.
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Minik Hasan için kaymakamlık devrede
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