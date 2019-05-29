Kepez’de ramazan coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

KEPEZ Belediyesi'nin Dokumapark'ta açtığı Nostaljik Ramazan Sokağı'nın konuğu sunucu, televizyoncu, şair ve tiyatrocu İbrahim Sadri oldu. Ramazan etkinliklerinde sahne alan ünlü şair İbrahim Sadri, şiir severlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde hayranlarıyla buluştu. Seslendirdiği şiirlerle gönüllere dokunan İbrahim Sadri, Antalyalılara keyifli bir akşam sundu. Vatandaşlara unutamayacakları bir şiir ziyafeti sunan İbrahim Sadri, performansı, şiirlerindeki duygu ve sesinin tınısı ile vatandaşlardan tam not aldı. Programın ardından vatandaşlar tarafından yoğun alkış alan ünlü şair, hayranları ile bol bol fotoğraf çektirerek, sohbet etti.Kepez'de bir diğer ramazan sürprizine ise Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü imza attı. Ramazan ayında Kepez'deki 68 mahalleyi gezen Tütüncü, esnaf ziyaretleri sırasında girdiği ekmek fırınında yoğunluğu görünce pide satışına yardım etti. İftar saatine sayılı dakikalar kala pide almak için fırına gelen ilçe sakinleri, satış tezgahında karşılarında Baykan Tütüncü'yü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.