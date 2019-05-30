BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'nde önceki yıllarda yaşanan ölümler ders olmadı. Ulukapı Mahallesi'nden demir korkulukları aşarak ırmak kenarına inen çocuklar tehlikeye davetiye çıkardı. Küçük yaştaki çocuklar, her yıl onlarca kişinin boğulduğu şelalenin üzerinden yaya olarak karşıya geçmek isterken görenlerin yüreğini ağzına getirdi.Bazı çocukların şelalenin çağladığı bölüme balıklama atladığı görüldü. Manavgat ırmağında su seviyesi ırmak üzerinde bulunan barajlarda elektrik üretiminin yapılıp yapılmamasıyla değişiklik gösteriyor. Bir gün önce şelaleye gelen vatandaş şelaleyi taşmış vaziyette görürken, bir gün sonra aynı şelaleyi kurumuş halde görebiliyor.