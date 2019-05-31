Antalya'da ramazan ayında yaşanan gönül buluşmaları devam ediyor. Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve eşi Selda Ulucan, 1992 yılında Antalya ilinde şehit olan Komiser Muammer Turgut'un ailesini evinde ziyaret ederek, iftarını şehidin ailesi ile birlikte açtı. İftar yemeğinde duygulu anlar yaşandı.

EN BÜYÜK GÖREVİMİZ

Ulucan, şehit ailesiyle sohbet ederek emniyet teşkilatının her daim yanlarında olduğunu vurguladı. Mehmet Murat Ulucan, "Bu ülke ve millet için, bayrak için en büyük varlıklarını kaybetmiş olan ailelere destek olmak en önemli görevlerimiz arasında" diye konuştu. Ulucan çifti, ziyarette çocuklara da çeşitli hediyeler vererek, onlarla sohbet etti.